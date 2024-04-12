Беспилотники ночью атаковали Новошахтинский НПЗ в России - СМИ

В ночь на пятницу Новошахтинский НПЗ в Ростовской области (РФ) атаковали четыре беспилотника. Об этом пишут росСМИ, сообщает Укринформ.

Как пишет российский Телеграмм-канал ASTRA, ссылаясь на свои источники, ﻿Новошахтинский НПЗ атаковали сегодня ночью 4 БПЛА. Один из них упал на территорию завода.

Как отмечается, губернатор региона отчитался об уничтожении ночью 4 БПЛА возле Новошахтинской Ростовской области. По его словам, потерпевших и повреждений нет.

Какой именно объект атаковали дроны, чиновник не уточнил.

По данным СМИ, все беспилотники атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов. Один из сбитых дронов упал на территорию завода.