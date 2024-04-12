Close button

Беспилотники ночью атаковали Новошахтинский НПЗ в России - СМИ

Беспилотники ночью атаковали Новошахтинский НПЗ в России - СМИ
Фото: t.me/astrapress

В ночь на пятницу Новошахтинский НПЗ в Ростовской области (РФ) атаковали четыре беспилотника. Об этом пишут росСМИ, сообщает Укринформ.

Как пишет российский Телеграмм-канал ASTRA, ссылаясь на свои источники,  ﻿Новошахтинский НПЗ атаковали сегодня ночью 4 БПЛА. Один из них упал на территорию завода.

Как отмечается, губернатор региона отчитался об уничтожении ночью 4 БПЛА возле Новошахтинской Ростовской области. По его словам, потерпевших и повреждений нет.

Какой именно объект атаковали дроны, чиновник не уточнил.

По данным СМИ, все беспилотники атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов. Один из сбитых дронов упал на территорию завода.

Новости

Популярные темы форума

analytics