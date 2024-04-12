МОМ заявила, что не ожидает катастрофического потока беженцев из Украины

В Международной организации по миграции не ожидают такого потока беженцев из Украины, который был в начале полномасштабного вторжения России. Об этом заявила генеральный директор МОМ Эми Поуп в общении со СМИ, сообщает Укринформ.

"Я не ожидаю, что мы увидим отток (людей из Украины – ред.) такими темпами, как в начале войны. Поток из Украины отличался количеством людей, быстро покидавших страну. Это было беспрецедентно. Я не думаю, что мы увидим повторение этого. Сейчас нет чего-то действительно катастрофического" , – сказала Поуп.

Она заверила, что МОМ продолжит наблюдение, но, по ее оценкам, украинцы преданы своей стране и предпочитают оставаться в ней.