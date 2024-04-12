В Украину вернули 99 тел погибших военных – штаб

В Украину вернули тела 99 погибших украинских военных.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"Удалось репатриировать 77 тел воевавших на Донецком направлении защитников 20 павших воинов из Запорожского направления и двух Защитников из Харьковского направления" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ перевезут репатриированные тела в определенные государственные учреждения, а правоохранители и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После идентификации тела военных передадут семьям для погребения.