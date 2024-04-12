Правительство выделило еще почти 3,9 млрд грн на строительство фортификаций – Шмыгаль

Кабинет министров Украины выделил дополнительные 3,88 млрд. гривен на строительство оборонных укреплений. В общей сложности на строительство фортификаций правительство с начала года выделило более 30 млрд гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Из этих средств 1,7 млрд грн будет для Харьковщины, а 1,5 млрд грн для фортификаций в Сумской области. Дополнительный ресурс также получат Донецкая, Херсонская и Николаевская" , - сообщил Шмыгаль.

Премьер добавил, что работы по строительству укреплений "идут 24/7".