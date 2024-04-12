Кулеба назвал пять приоритетов работы МИД на этот год

У украинской дипломатии есть несколько приоритетов, работа над которыми является ключевой для всех в МИД и в посольствах за рубежом, сообщает Европейская правда.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, выступая на Форуме дипломатии военного времени, который проводит в Киеве "Украинская призма".

Кулеба пояснил, что определение приоритетов и контроль за ними обязательны, поскольку именно на них направлена львиная доля усилий, и это позволяет достигать лучших результатов.

Первый приоритет – поставка в Украину ПВО.

"И не просто ПВО, а Patriot или SAMP-T. Прежде всего Patriot, которых в мире больше всего" , – заявил он.

Кулеба подчеркнул, что не воспринимает ответ о невозможности поставки.

"Ответ "мы работаем" не подходит. Меня интересует только ответ, сколько будет установок/батарей и когда".

Второй приоритет – успех так называемого Саммита мира, проведение которого запланировано на середину июня.

Третий – это ЕС и НАТО.

"По ЕС нужно одобрить переговорную рамку и провести межправительственную конференцию, после чего работа МИД закончится и она перейдет на уровень переговорщиков" , – пояснил Кулеба, выразив уверенность, что дальше этот вопрос снова станет "дипломатическим" уже на этапе решения о вступлении.

"По НАТО – мы готовимся к саммиту. Наши партнеры очень хотят договориться задолго до саммита, но это будет непросто" , – добавил министр, избежав конкретики по поводу ожиданий Украины.

Четвертый приоритет – Латинская Америка.

И пятый приоритет – украинцы за рубежом.