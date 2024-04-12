В Yasno призвали украинцев сделать экономию электроэнергии своей привычкой

Украинцам стоит экономить потребление электроэнергии каждый день в пиковые часы (с 19:00 до 22:00). Об этом заявил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко, сообщает Экономическая правда.

"Что мы можем сделать сейчас? Экономить потребление в пиковые часы. И если нас таких будет много, то это сработает. Поэтому. С 19 до 22 часов. Каждый день. Пожалуйста, экономьте электроэнергию. Каждый день. Весь 2024 год. Пусть это станет привычкой" , - написал он.

Напомним, "Укрэнерго" призвало украинцев уменьшить вечернее потребление электроэнергии как следствие утренней российской атаки на энергосистему 11 апреля и предварительных ударов.

В результате массированной ракетной атаки россияне рано утром 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.

В результате массированной ракетной атаки РФ в ночь на 11 апреля повредила подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации в Одесской, Запорожской, Львовской, Харьковской и Киевской областях.

Во время ракетной атаки 11 апреля Россия атаковала две теплоэлектростанции компании ДТЭК - серьезно повреждено оборудование предприятий.

Российские оккупанты осуществили очередной обстрел Харьковской области. В результате атаки была повреждена ТЭЦ, питающая Харьков, а также полностью разрушена трансформаторная подстанция.

Кроме этого, россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по ТЭЦ в Сумах.