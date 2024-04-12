В ЕС обсуждают дополнительные меры контроля для украинских перевозчиков в Польше - СМИ

В Еврокомиссии якобы обсуждают введение дополнительных мер контроля для украинских перевозчиков, въезжающих на территорию Польши, в рамках возможных изменений в соглашение о "транспортном безвизе". Со ссылкой на свои источники сообщает RMF24, сообщает Европейская правда.

В Еврокомиссии якобы обсуждают идею в ответ на польские протесты устанавливать в украинские грузовики GPS-трекер, чтобы иметь инструмент контроля за тем, куда водители дальше движутся на территории Польши и соответствует ли это задекларированному.

По данным журналистов, Еврокомиссия пока не планирует восстанавливать разрешительный режим для грузовых перевозчиков из Украины, как того требуют протестующие на границах польские перевозчики.

5 марта Еврокомиссия уже обнародовала предложение продлить Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом с Украиной – также с внесением туда определенных изменений, которые должны были бы успокоить европейских (прежде всего польских) перевозчиков.

Над возможными изменениями работают в департаменте политики в сфере дорожного транспорта, а также в последующие недели должна быть создана рабочая группа Совета ЕС.