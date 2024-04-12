Россияне сообщают об ударе БПЛА по зданию "Газпрома" в Белгороде

В Белгороде беспилотник врезался в административное здание, пострадали два человека. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает Новое время.

По словам Гладкова, поврежден фасад здания «ресурсоснабжающего предприятия». Пострадавших доставили в больницу.

Гладков традиционно обвинил в атаке Силы обороны Украины.

Российский Telegram-канал Astra, сообщил, что здание, в которое врезался БПЛА, принадлежит Газпрому. Оно находится в 5-м Заводском переулке города.