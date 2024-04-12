В Воздушных силах озвучили потребности для защиты Харькова

Для защиты Харькова от ударов России городу нужны системы ПВО различных типов, но для этого нужна поддержка партнеров. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, сообщает Новое время.

«Единственное эффективное решение может быть — это сдерживание тактической авиации врага, который применяет, в том числе и управляемые авиационные бомбы. Конечно, это выявление этих систем и опережение их в нанесении огневого удара, нанесении контрударов» , — сказал Евлаш в эфире телемарафона.

Спикер добавил, что следует понимать, что расстояние от России до Харькова чрезвычайно короткое.

«Россияне часто используют ЗРК С-300 как баллистические для того, чтобы нанести мощный удар» , — сказал он.

По его словам, скорость, с которой летят ракеты, дает мало времени на эффективное применение наших систем.