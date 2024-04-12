Международное энергетическое агентство поддержало позицию США, касательно атак российских НПЗ

(IEA) согласно с США, что удары по нефтеперерабатывающим заводам в России могут повредить рынку. Об этом со ссылкой на отчет агентства пишет Bloomberg, сообщает Лига.Бизнес.

Согласно отчету IEA, в этом квартале мощности российских НПЗ могут снизиться приблизительно на 500 000–600 000 баррелей в день.

Остановка поврежденных нефтеперерабатывающих заводов или установок сроком от четырех до восьми недель на ремонт может означать значительную потерю российского экспорта нефтепродуктов, сообщило энергетическое агентство.

Международные рынки "зависят от российского экспорта дизельного топлива, нефти и авиакеросина, в то время как нефтеперерабатывающие системы в Азии поглощают значительные объемы прямогонного и крекингового остатка страны, чтобы стимулировать переработку сырья для установок".

IEA фактически повторило заявление министра обороны США Ллойда Остина, предупредившего, что украинские атаки "могут иметь побочный эффект" на мировые энергетические рынки.

По данным IEA, официальные еженедельные данные о производительности российских нефтеперерабатывающих заводов до конца марта соответствуют показателям добычи сырой нефти на уровне от 5 до 5,2 млн баррелей в день, а не 4,6 млн баррелей в день, как можно было бы прогнозировать.

Некоторые предприятия страны быстро отремонтировали поврежденное оборудование. Не работает только Туапсинский нефтеперерабатывающий завод ПАО "Роснефть", подвергшийся атаке в конце января. Вероятно, он возобновит работу в середине мая, сообщило IEA.

Добыча сырой нефти в России в марте составила в среднем 9,42 млн баррелей в день, что примерно на 30 000 баррелей ниже национального целевого показателя.

По оценкам Международного энергетического агентства, добыча нефти в РФ во втором квартале 2024 года составит в среднем около 9,1 млн баррелей в день, что на 300 000 баррелей в день меньше, чем в предыдущие три месяца.