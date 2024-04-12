Беларусь готовится к военным учениям в двух областях

Беларусь в ближайшие месяцы планирует провести военные учения в Витебской области и Ричицком районе Гомельской области.﻿ Со ссылкой на "Белорускі Гаюн", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Витебская область

Мобилизационные учения пройдут в июне. Их целью является оценка степени готовности военкоматов, госорганов и организаций выполнять задачи по назначению.

Во время учений запланированы:

отработка перевода военкоматов с мирного на военное время, развертывание мобилизационной инфраструктуры;

призыв военнообязанных и автомобильной техники для доукомплектования комиссариатов.

Гомельськая область

Участие в учениях будут принимать все военкоматы области.

Учения также пройдут в Речицком районе. Сейчас там идет подготовка к учениям по ТрО.

"Скорее всего, учения будут проводиться в рамках второго этапа проверки ТрО Гомельской обл. Ориентировочный срок проведения - май-июль" , - добавляет "Беларускі Гаюн".

В частности, в мае учения по ТрО пройдут в Могилеве.