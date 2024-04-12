Беларусь готовится к военным учениям в двух областях
Беларусь в ближайшие месяцы планирует провести военные учения в Витебской области и Ричицком районе Гомельской области. Со ссылкой на "Белорускі Гаюн", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Витебская область
Мобилизационные учения пройдут в июне. Их целью является оценка степени готовности военкоматов, госорганов и организаций выполнять задачи по назначению.
Во время учений запланированы:
- отработка перевода военкоматов с мирного на военное время, развертывание мобилизационной инфраструктуры;
- призыв военнообязанных и автомобильной техники для доукомплектования комиссариатов.
Гомельськая область
Участие в учениях будут принимать все военкоматы области.
Учения также пройдут в Речицком районе. Сейчас там идет подготовка к учениям по ТрО.
"Скорее всего, учения будут проводиться в рамках второго этапа проверки ТрО Гомельской обл. Ориентировочный срок проведения - май-июль", - добавляет "Беларускі Гаюн".
В частности, в мае учения по ТрО пройдут в Могилеве.