Спикер Джонсон обсуждает с Белым домом пакет помощи Украине - WP

Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон ведет переговоры с Белым домом, готовясь к сложной задаче — продвижению через Палату законопроекта с финансированием помощи Украине и Израилю. Об этом заявил лидер республиканцев в Палате представителей Стив Скалис. Ссылась на материалы WP, сообщает Зеркало недели.

По словам Скалиса, Джонсон обсуждал с официальными лицами Белого дома законопроект, который будет отличаться от предложенного Сенатом 95-миллиардного пакета и будет включать несколько требований республиканцев. Это произошло после того, как Джонсон месяцами медлил с вынесением законопроекта на голосование, пытаясь найти правильное время для продвижения пакета, что станет болезненным политическим шагом.

"Договоренность не была достигнута" , - сказал Скалис, добавив, что соглашение должно быть достигнуто не только с Белым домом, но и в пределах Республиканской партии.

Ожидается, что Джонсон в пятницу, 12 апреля, встретится с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Спикер в течение последних недель консультировался с бывшим президентом по поводу финансирования Украины, чтобы заручиться его поддержкой - или, по крайней мере, не дать ему открыто выступить против этого пакета.

Сенатор республиканец Маркуэйн Маллин, часто тесно сотрудничающий с законодателями Палаты представителей, заявил на этой неделе, что они с Трампом подробно обсудили с Джонсоном пути продвижения помощи Украине. Неизвестно, предоставит ли Трамп какую-нибудь политическую поддержку, но Маллин надеется, что бывший президент поддержит этот пакет, особенно сейчас, когда на кону стоит работа Джонсона.

Ультраправая представительница республиканцев Марджори Тейлор Грин пригрозила попытаться сместить Джонсона с должности, предупредив, что одобрение финансирования для Украины поможет ей убедить законодателей Республиканской партии в необходимости избрать нового спикера Палаты представителей.

Тем временем Джонсон ведет переговоры с Белым домом о принятии закона, который структурировал бы часть финансирования для Киева в виде кредитов, открыл бы путь для США к замороженным активам российского центрального банка и предусматривал бы другие изменения в политике. Джонсон также настаивал на том, чтобы администрация Байдена отменила паузу в предоставлении разрешений на проекты по экспорту сжиженного природного газа и требовал изменений в политике на границе США с Мексикой.

"С Россией в Киеве этот мир может стать более опасным. Поэтому мы просто должны найти разумный способ принять законопроект, который мы сможем вернуть в Сенат" , - сказал республиканец Дон Бейкон, поддерживающий помощь Украине.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил в четверг, что "единственным путем вперед" является голосование за законопроект, одобренный в Сенате. Он также предположил, что демократы помогут Джонсону удержаться в должности спикера, если он вынесет документ на рассмотрение.

Хотя демократы давили на Джонсона, чтобы он поставил на рассмотрение сенатский пакет, они также могут разделиться во мнениях по голосованию, поскольку все больше представителей Демократической партии выступают против предоставления Израилю наступательных вооружений на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в Секторе Газа.

Джонсон разрывается между глубоким расколом среди республиканцев в вопросе поддержки Украины, а также двумя претендентами на президентский пост, имеющими разные взгляды на позицию США в мире.

Действующий американский президент демократ Джо Байден неоднократно критиковал республиканцев за блокирование помощи Украине, заявляя, что они следуют указаниям российского диктатора Владимира Путина и вредят безопасности США. Между тем, бывший президент Дональд Трамп, вероятный кандидат от республиканцев на выборах в ноябре, заявил, что будет вести переговоры о прекращении войны, пытаясь подтолкнуть США к более изоляционистской позиции.

Спикер также столкнулся с практически открытым бунтом со стороны группы жестких консерваторов Палаты представителей, недовольных тем, как он руководит Палатой. Имея узкое и расколотое республиканское большинство в Палате представителей, Джонсон был вынужден работать с демократами, чтобы продвинуть практически любой важный закон.