В прошлом году выросла доля российского СПГ, поступающего в ЕС – The Times

Морские отрасли западных стран, в том числе членов G7 и ЕС обработали более 90% российского экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 году на сумму 15,5 миллиарда евро. Об этом говорится в материале The Times, сообщает Новое время.

Отмечается, что Центр исследований энергетики и чистого воздуха, базирующийся в Хельсинки обнаружил, что 96% российского морского экспорта СПГ было осуществлено при содействии стран, в которые также входят Австралия, Норвегия и Швейцария, по сравнению с 93% в 2022 году.

По данным издания, такой рост подчеркивает трудности, с которыми столкнулись некоторые западные страны, особенно в ЕС, в ограничении своей зависимости от российского природного газа.

Кроме того, Россия в значительной степени зависит от других стран в транспортировке своего природного газа из-за малого количества судов, приспособленных для его транспортировки.

Отмечается, что после полномасштабного вторжения России в Украину ЕС взял на себя обязательства быстро уменьшить свою зависимость от российского ископаемого топлива и полностью отказаться от импорта до 2027 года. В 2021 году 46% импорта газа в ЕС поступало из России, в 2022 году этот показатель снизился до 24%, а в прошлом году — лишь до 16%.

Кроме того, в 2023 году ЕС заплатил России 8,2 миллиарда евро за природный газ и получил половину российского экспорта СПГ, хотя это составляло лишь 5% от общего потребления газа в ЕС в 2023 году.

Центр исследований энергетики и чистого воздуха отмечает, что из-за ограниченного количества судов, оборудованных для перевозки СПГ, и важности сохранения страхования, существуют «значительные рычаги влияния» для введения санкций на российский газ.