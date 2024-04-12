Атаки дронов по российским НПЗ угрожают военной машине Путина – The Telegraph

Украинские беспилотники пересекли линию фронта 2 апреля и пролетели 1200 км в российский Татарстан, после чего попали в третий по величине нефтеперерабатывающий завод страны. После продолжительных попыток противостоять военной машине Путина на поле боя Украина выбрала новую тактику — атаковать российские нефтебазы. Об этом пишет The Telegraph, сообщает Зеркало недели.

Атака в Татарстане была одним из более десятка нападений на нефтеперерабатывающие заводы с начала года.

Согласно данным S&P Global Commodity Insights, в конце марта 16% всех российских нефтеперерабатывающих мощностей были выведены из строя. Это равно миллиону потерянных баррелей нефтепродуктов ежедневно — от авиационной керосина до дизельного топлива и бензина.

"Потеря нефтеперерабатывающих мощностей является проблемой для Путина: это не только уменьшает количество топлива для его военной машины, но и оставляет ему меньше продукции для экспорта в такие страны, как Индия и Китай, которые до сих пор свободно торгуют с Россией. Это угрожает доходами Кремля" , — пишет The Telegraph.

Путин явно обеспокоен перспективой дефицита топлива и пытается увеличить его запасы. С 1 марта Кремль ввел шестимесячный запрет на экспорт бензина за пределы Евразийского экономического союза. Он быстро наращивает импорт бензина из Белоруссии, который вырос с нуля в январе до 3 тысяч тонн в первой половине марта. На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Путин заключает соглашение с Казахстаном, чтобы гарантировать, что он будет готов поставить 100 тысяч тонн бензина в случае дефицита.

"Временный дефицит бензина возможен в случае одновременных ударов украинских беспилотников и ракет по нескольким нефтеперерабатывающим заводам [в России]" , — говорит Татьяна Орлова, ведущий экономист по развивающимся рынкам в Oxford Economics.

Украинские беспилотники наносят удары именно тогда, когда российские нефтеперерабатывающие заводы сражаются с другими проблемами. Многие из них используют западные комплектующие, которые до войны были необходимы для выполнения требований по экспорту на европейский рынок. Сейчас санкции блокируют работы по техническому обслуживанию.

Открытым остается вопрос, как далеко зайдет Украина в своих атаках на НПЗ в России. Приблизительно три четверти российских нефтеперерабатывающих заводов находятся в зоне досягаемости украинских беспилотников и ракет. Более 60% российского экспорта нефти находится в пределах досягаемости украинских ракет, если Киев решит ужесточить свои атаки.