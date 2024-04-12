Макрон подтвердил участие Франции в мирном саммите

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует приверженность Швейцарии к проведению на ее территории Форума мира и уверяет, что Франция тесно сотрудничает со всеми странами, стремящимися подготовить условия для мира на основе международного права. Об этом Макрон сказал во время визита на оборонное предприятие вблизи Бордо, сообщает Укринформ.

«Я хотел бы поприветствовать Швейцарию за ее приверженность проведению форума. Я имел возможность поговорить об этом во время государственного визита в конфедерацию в декабре прошлого года и думаю, что это очень хорошая инициатива, которая объединит все страны для подготовки условий мира» , - заявил Макрон.

Он добавил, что Франция тесно работает над этим вопросом.

«Мы будем на встрече, предложенной Швейцарией, будем со всеми странами, желающими продолжительного мира, то есть мира, который уважает международное право и правила» , - добавил он.

Как известно, недавно глава России Путин заявил, что переговоры по Украине при отсутствии России не имеют никакого смысла.