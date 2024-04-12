В ракетах, которыми РФ бьет украинские ТЭС, есть западные детали – Ермак

В российских ракетах, которыми страна-агрессор атакует украинскую энергосистему, есть компоненты из Европы и Азии. Ссылаясь на главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, сообщает Новое время.

«Враг бьет по украинским ТЭС ракетами, в которых есть компоненты стран Запада и Азии» , — заявил Ермак.

Он не уточнил деталей.

Накануне военный портал Defense Express со ссылкой на источники написал, что на месте удара по Трипольской ТЭС в Киевской области нашли обломки Х-69. Это дозвуковая крылатая ракета для самолетов тактической авиации, ее запускают с самолетов Су-34 и Су-35. Дальность пуска X-69 составляет 400 км, что является достаточным для поражения многих объектов на территории Украины.