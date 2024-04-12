Иран может начать массировано атаковать Израиль в ближайшие часы – CBS

Прямая атака Ирана на Израиль может начаться уже через несколько часов. Об этом информировало CBS News со ссылкой на американских чиновников, сообщает Новое время.

В материале отмечается, что нападение может быть осуществлено в ответ на удар Израиля, нанесенный почти две недели назад, в результате которого погибли семь иранских офицеров.

Два американских чиновника сообщили CBS, что уже в пятницу, 12 апреля, ожидается крупная иранская атака на Израиль, которая, возможно, будет включать более 100 беспилотников и десятки ракет, нацеленных на военные объекты внутри страны.

Чиновники заявили, что израильтянам будет сложно защититься от нападения такого масштаба, и хотя они допускают, что иранцы могут прибегнуть к менее масштабной атаке, чтобы избежать драматической эскалации, их возмездие, по их мнению, неизбежно.

Отмечается, что Тегеран публично не сообщил, как и когда он откроет огонь в ответ — поэтому непонятно, как далеко зайдут иранские лидеры, однако если они решат осуществить прямое нападение на Израиль, есть опасения, что это может превратить войну Израиля против ХАМАС в гораздо более широкий региональный конфликт.

Ранее сообщалось, что Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана на юг или север страны уже в ближайшие 24−48 часов.