Российская ракета попала в пятиэтажку в Константиновке, есть пострадавшие (Обновлено)

Днем 12 апреля российская армия нанесла ракетный удар по жилому сектору Константиновки Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об говорит сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Враг нанес удар по жилому сектору г. Константиновка Краматорского района. Ракета попала в пятиэтажку, возник пожар балконов со 2-го по 5-й этаж".

Сообщается, что пожар разошелся по площади 150 кв.м. Его ликвидировали. По информации ГСЧС предварительно в результате обстрела ранения получили 3 человека.

Обновлено: В 16:54 Донецкая областная прокуратура написала, что количество пострадавших возросло до 6.

"Ранения различной степени тяжести получили шестеро местных жителей: 25, 54 и 56-летние женщины, а также мужчины 24, 32 и 36 лет. Пострадавшие с травмами и осколочными ранениями доставлены в медицинское учреждение".