Bloomberg: Нефть подскочила в цене на фоне возможной атаки Ирана на Израиль

Нефть подскочила до самой высокой цены с октября на новостях о том, что Израиль готовится к возможному нападению со стороны Ирана, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ожидается, что атака произойдет в течение следующих 48 часов, что будет означать значительное расширение конфликта на Ближнем Востоке. Мировые цены на нефть марки Brent выросли на 2,6% и превысили 92 доллара за баррель - уровень, которого в последний раз достигали в первые дни конфликта, начавшегося с нападения ХАМАСа на Израиль в октябре.

По словам людей, знакомых с оценками западной разведки, Израиль ожидает ракетного удара по правительственным объектам в течение нескольких дней, как непосредственно, так и со стороны иранских марионеток. Эти действия до сих пор не одобрены высшими должностными лицами Тегерана, говорят эти люди, в то время, как США перебросили в регион дополнительные военные активы.:

В этом году нефть подорожала примерно на 19%, поскольку конфликт на Ближнем Востоке поддерживает рынок, сформированный ограничениями предложения и большим, чем ожидалось, спросом.

Напомним:

Цены на нефть выросли в пятницу, поскольку усиление напряженности на Ближнем Востоке повысило риск перебоев с поставками из нефтедобывающего региона. При этом ожидается снижение цен по сравнению с прошлой неделей на фоне ожиданий меньшего количества снижений ставок в США в этом году.