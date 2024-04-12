Генерал Ковальчук сделал заявление после сообщений об увольнении из ОК "Юг"

Генерал-майор Андрей Ковальчук, бывший командующий ОК "Юг", на фоне слухов о его увольнении написал обращение к военным, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook-страница ОК "Юг".

Что предшествовало

На днях РБК-Украина сообщало, что с должностей уволили сразу двух командующих украинской армии. Речь шла о генерал-майоре Андрее Ковальчуке, который был командующим ОК "Юг", и генерал-майоре Сергеем Литвиновым, который был командующим ОК "Запад".

Однако официально об увольнении не сообщалось.

Обращение Ковальчука

В пятницу, 12 апреля, на Facebook-странице ОК "Юг" появилось обращение Ковальчука. В нем он благодарит службу и пишет, что два с половиной года стали непростым и насыщенным периодом жизни для него.

Он также намекнул о своем возможном новом предназначении. В частности, Ковальчук написал, что "остается в единой армейской семье". По его словам, он будет заниматься воспитанием молодых офицеров и будет внедрять те же принципы и требования, которые всегда имел к себе и тех, кого ведет за собой: честь, порядочность, патриотизм, ответственность, отвага и здравомыслие.

"Из этого растет настоящий командир, способный быть образцом для подражания и воспитывать собственным примером свой боевой коллектив. Так формируется новейшее войско демократического независимого государства. Желаю каждому видеть в этом свои перспективы" , - написал он.

Что известно о Ковальчуке

Он возглавил оперативное командование "Юг" в 2021 году. Ранее был первым заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ (2016-2021 гг.). На момент начала войны в 2014 году занимал должность начальника штаба 80-й отдельной аэромобильной бригады.

Андрей Ковальчук имеет статус Героя Украины и участвовал в миротворческих миссиях Косово и Либерии. Участвовал в боях за Славянск и Луганский аэропорт.

Кадровые перестановки в ВСУ

Напомним, 8 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководивший армией с начала российского вторжения в Украину, ушел в отставку. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему ВСУ Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову звание Героя Украины.

Позже стало известно, что президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии.