Правительство освободило бизнес Харьковщины от части налогов

Кабинет Министров разрешил властям Харьковской области освобождать местный бизнес от уплаты некоторых местных налогов и сборов, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Правительство приняло решение о снижении налоговой нагрузки на предпринимателей, которые продолжают работать в Харьковской области.

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, речь идет о едином налоге, арендной плате, налоге на недвижимое имущество и землю.

"Представителям бизнеса Харьковщины в полномасштабной российско-украинской войне отведена отдельная важная роль: сохранение рабочих мест, создание новых, обеспечение общественных потребностей и наполнение бюджета для борьбы с врагом. Созданные условия помогут адаптировать процессы к сегодняшним реалиям и развить экономический потенциал области" , - добавил он.

Напоминаем:

По состоянию на утро 12 апреля на Харьковщине действовали аварийные отключения электроэнергии - без света около 210 тысяч потребителей.

В четверг утром, 11 апреля, российские оккупанты совершили очередной обстрел Харьковской области. В результате атаки была повреждена ТЭЦ, которая питает Харьков, а также полностью разрушена трансформаторная подстанция.

В результате российской атаки 22 марта была разрушена Змиевская ТЭС, которая является крупнейшей станцией в Харьковской области и одной из крупнейших в Украине.

На восстановление всего, что повредила Россия в Харькове, нужно более 10 миллиардов долларов.