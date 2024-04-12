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Российские войска обстреляли Нью-Йорк в Донецкой области, есть погибшая

Российские войска обстреляли Нью-Йорк в Донецкой области, есть погибшая
Фото: t.me/astrapress

Российские войска вечером 12 апреля обстреляли поселок Нью-Йорк в Донецкой области: убили женщину и ранили мужчину, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"По меньшей мере 1 погибший и 1 раненый – таковы последствия обстрела Нью-Йорка.
Россияне ударили по городку сегодня вечером – убили женщину 1960 года рождения и ранили мужчину 1964 года рождения".

На месте работают спасатели и парамедики, оказывают необходимую помощь потерпевшему.

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