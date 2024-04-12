Российские войска обстреляли Нью-Йорк в Донецкой области, есть погибшая
Российские войска вечером 12 апреля обстреляли поселок Нью-Йорк в Донецкой области: убили женщину и ранили мужчину, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
"По меньшей мере 1 погибший и 1 раненый – таковы последствия обстрела Нью-Йорка.
Россияне ударили по городку сегодня вечером – убили женщину 1960 года рождения и ранили мужчину 1964 года рождения".
На месте работают спасатели и парамедики, оказывают необходимую помощь потерпевшему.