Россияне атаковали Сумы авиацией: поврежден ЖД вокзал, есть пострадавшие

Российские оккупанты 12 марта в 14:55 совершили авиаудар по гражданской инфраструктуре и жилищному сектору города Сумы, в результате которого несколько человек получили ранения, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Сумской областной военной администрации в Telegram.

Предварительно, в результате удара травмированы три человека. В городе частично разрушена кровля нежилого помещения, произошло возгорание кровли. Чрезвычайники уже ликвидировали пожар.

Также повреждены окна в двух административных нежилых помещениях и 73 окна в трех жилых домах.

Под ударом оказался и вокзал станции Сумы, сообщает "Укрзализныця". Там обошлось без пострадавших, сейчас все пассажиры и работники вокзала уже покинули укрытие.

В то же время есть повреждения вокзальных окон, но колеи целые. Компания заверила, что все поезда будут прибывать и отправляться по расписанию.

Отметим, ночью и утром 12 апреля россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Там зафиксировано 39 взрывов. Обстрелам подверглись Хотиньская, Ворожбянская, Эсманьская и Свесская громады.

Оккупанты также атаковали с артиллерии и минометов.