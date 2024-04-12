Ливан выпустил по Израилю десятки ракет

Вечером 12 апреля с территории Ливана по Израилю было зафиксировано по меньшей мере 40 пусков ракет, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают ЦАХАЛ, The Times of Israel.

"После того, как недавно на севере Израиля прозвучали сирены, было идентифицировано около 40 пусков с ливанской территории, некоторые из них были перехвачены. Остальные упали на открытой местности. О пострадавших не сообщается".

Ранее вечером система противовоздушной обороны ЦАХАЛа успешно перехватила два взрывных БПЛА Хезболлы, которые пересекли ливанскую территорию и влетели на израильскую территорию.

Также было обнаружено несколько запусков, которые пересекли ливанскую территорию в направлении Рамот-Нафтали. О пострадавших не сообщалось.

За последние несколько часов ЦАХАЛ нанес удары по ряду населенных пунктов на юге Ливана с целью устранения угрозы.

На видеозаписях, размещенных в социальных сетях, видно, как несколько ракет-перехватчиков "Железного купола" перехватывают ракетный шквал.

AFP сообщает, что США перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток в ожидании атаки Ирана на Израиль.