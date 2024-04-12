Суд продлил арест для сына Гринкевича с возможностью внесения залога

Печерский суд Киева продлил меру пресечения Роману Гринкевичу еще на два месяца - содержание под стражей с возможностью залога 393 млн гривен, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Суспільне".

По словам адвоката Гринкевича, ходатайство на продление меры пресечения подавали прокуроры.

Роман Гринкевич - один из пяти подозреваемых по делу о закупке некачественной одежды для ВСУ, что нанесло государству ущерб почти на миллиард гривен.

Дело Гринкевичей

Напомним, в конце декабря прошлого года ДБР задержал одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

В частности, он обвиняется в том, что предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР, чтобы вернуть имущество.

ДБР возбудило несколько уголовных производств по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на 1,5 млрд гривен.

Также правоохранители проверяют причастность бывших должностных лиц МОУ к сделкам, связанным с компаниями Игоря Гринкевича.

Ранее сообщалось, что 17 января Гринкевичу, его сыну Роману и еще трем руководителям подконтрольных компаний объявили подозрения. Трем фигурантам дела избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог.

12 февраля стало известно, что Государственное бюро расследования арестовало имущество семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.