ОВА: Правобережье Херсонщины планируют разминировать до конца 2025 года

Деоккупированное правобережье Херсона планируют разминировать до конца 2025 года, сообщает Укринформ.

Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины сказал начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«В августе (в прошлом году – ред.) нам говорили, что мы будем разминировать 10 лет. Сейчас благодаря ДСНС, полицейским, Вооруженным силам мы до конца следующего 2025 года должны разминировать правый берег», - отметил Прокудин.

По его словам, в настоящее время в регионе работает 1100 саперов, разминировавших уже 245 тыс. га, и решение об усилении гуманитарного разминирования принималось именно на Конгрессе.

Прокудин также напомнил, что один из проблемных вопросов, поднимавшийся на предыдущих заседаниях Конгресса местных и региональных властей - обеспечение фермеров зернохранилищами, ведь все зернохранилища, все ангары в Херсонской области были уничтожены. Теперь фермерам уже передали сотню больших ангаров, их уже устанавливают.

Он добавил, что продолжается реализация программы «Бок о бок» и сейчас 15 областей страны отстроили 1130 домов.

Как сообщалось, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФAO) расширяет программу в Николаевскую и Харьковскую области, в рамках которой фермеры смогут получить модульные зернохранилища. Фермерам деоккупированной Херсонщины, где завершается посев ранних зерновых, передали почти сотню модульных зернохранилищ.

Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины был создан как площадка для взаимодействия центральных органов власти и местных общин, чтобы помогать решить проблемы регионов.