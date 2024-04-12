Рада планирует принять законопроект о штрафах для уклонистов с правками

Верховная рада намерена принять законопроект о значительном повышении штрафов для уклонистов уже в ходе следующей пленарной недели, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление первого заместителя спикера Верховной рады Александра Корниенко в эфире телемарафона.

"Есть законопроект о штрафах так называемый. Я думаю, что через неделю будут заседания, там он будет приниматься. Там правительство вносило жесткую редакцию, но депутаты немного открутили", - рассказал Корниенко.

Он ожидает, что в законопроект внесут правки, поскольку нужно найти баланс с возможностью людей платить штрафы, чтобы не перегружать исполнительную службу.

"Надо установить штрафы, чтобы они были ощутимы для людей, но и не 100 тысяч гривен, чтобы их потом 10 лет взимать", - уточнил Корниенко.

Законопроект о штрафах

Напомним, на этой неделе Верховная рада приняла в первом чтении законопроект Кабмина о мерах за уклонение от мобилизации. В частности, документ предусматривает повышение штрафов для уклонистов.

Изначально Кабмин хотел, чтобы штрафы за уклонение от мобилизации - за отказ от повестки или за неявку по ней в военкомат - подняли до уровня от 34 000 до 85 000 гривен (сейчас 3 400 - 8 500 гривен) для граждан и должностных лиц.

Кроме того, за уклонение в условиях особого периода предлагались штрафы в 153 000 - 204 000 гривен.

Редакция, за которую голосовали депутаты, отличалась. Там штрафы для уклонистов составляли от 5 100 до 8 500 гривен в мирное время и от 17 000 до 25 500 гривен в военное время.