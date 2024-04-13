ISW: Украине нужно ПВО, чтобы защитить свою оборонную промышленность

ISW оценивает, что развитие оборонно-промышленной базы со временем может позволить Украине поддерживать свою оборону против России и удовлетворять долгосрочные потребности национальной безопасности со значительным сокращением иностранной военной помощи. Но сейчас для этого нужна противовоздушная оборона Запада, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Украинские чиновники высказывали намерения расширить ОПК Украины внутри страны и за рубежом с начала полномасштабного вторжения России.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что предоставление Украине западных средств противовоздушной обороны станет критически важным элементом способности Украины отстоять свою оборонную промышленность, что, в свою очередь, уменьшит зависимость Украины от западной помощи и особенно помощи США Украине в долгосрочной перспективе.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно подчеркнул, что Украина не может смягчить проблему отсутствия достаточного количества систем противовоздушной обороны и что только системы противовоздушной обороны, предоставленные Западом, а именно системы Patriot, позволят Украине защитить Украину от усиленной ударной кампании со стороны России.

ISW продолжает оценивать, что США не нужно будет посылать Украине большие пакеты помощи в сфере безопасности до бесконечности, если Украина сможет достаточно расширить свой оборонно-промышленный потенциал. Но предоставление систем ПВО и ракет Украине имеет решающее значение для способности Украины защитить свою энергетическую инфраструктуру и свою оборонную промышленность от российских ударов.

Ключевые выводы ISW за 12 апреля: