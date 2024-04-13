Оккупанты 410 раз били по Запорожской области, есть разрушения

В течение суток оккупанты 410 раз били по Запорожской области. Под вражеским огнем находилось не менее 8 населенных пунктов. Также оккупанты из артиллерии дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram, председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Информации о пострадавших не поступало.

Вражеская авиация нанесла 4 удара по Роботино;

128 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку и Червоноднепровку;

22 обстрела РСЗО накрыли Малую Токмачку, Роботино и Малиновку;

256 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки и Новоселовки.

Прямая речь Лысака:

"Враг накрывал артиллерийским огнем Никопольщину. Вчера вечером российская армия ударила по Покровской сельской громаде. Около полуночи - по Марганецкой. Всего туда прилетело около 15 снарядов. Главное, что невредимы люди".