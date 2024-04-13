Генштаб: За сутки на фронте произошло почти сотня боестолкновений
Начались 780 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. За прошедшие сутки произошло 97 боевых столкновений, сообщает Деловая столица.
Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.
В общем, враг нанес 2 ракетных и 91 авиационный удар, совершил 160 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Сумы Сумской области; Липцы, Волчанск, Купянск-Узловой, Петропавловка, Куриловка Харьковской области; Терны, Дружба, Нью-Йорк, Часов Яр, Калиновка, Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Уманское, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Константиновка, Екатериновка, Водяное, Урожайное, Времевка Донецкой области и Роботино и Малая Токмачка Запорожской области.
Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
В Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Лиманском направлении враг однажды атаковал позиции наших защитников в районе Торского Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении ВСУ сдержали 18 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.
В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Урожайное Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении кафиры 7 раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного в Запорожье.
В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 6 безрезультатных атак на позиции наших войск.