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Украинские защитники уничтожили более тысячи оккупантов и 32 танка

Украинские защитники уничтожили более тысячи оккупантов и 32 танка
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники уничтожили 1030 оккупантов и 32 танка за сутки 12 апреля, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 13.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 452 760 (+1030) человек ликвидировано;
  • танков - 7169 (+23) ед.
  • боевых бронированных машин - 13745 (+47) ед.
  • артиллерийских систем - 11518 (+32) ед.
  • РСЗО - 1045 (+3) ед.
  • средства ПВО - 756 (+1) ед.
  • самолетов - 347 ед.
  • вертолетов - 325 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9201 (+40) ед.
  • крылатые ракеты - 2088 (+1) ед.
  • корабли/катера - 26 ед.
  • подводные лодки - 1 ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15 396 (+57) ед.
  • специальная техника - 1893 (+5) ед.

Данные уточняются.

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