МИД Германии призвал граждан не ехать в Израиль и покинуть Иран

Власти Германии призывают своих граждан не ехать в Израиль. Кроме того, немцам советуют выехать из Ирана, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Германии в Twitter (X).

"Вместе с нашими партнерами сейчас мы делаем все возможное, чтобы по дипломатическим каналам не допустить эскалации ситуации на Ближнем и Среднем Востоке. Граждане Германии в регионе, пожалуйста, обратите внимание на наши инструкции по безопасности. Существует предупреждение о путешествиях для Ирана, Израиля и палестинских территорий" , - говорится в сообщении.

МИД также призывает немцев в Иране покинуть страну. В Германии отмечают, что посольства в Тегеране и регионе уже приняли необходимые меры предосторожности.

Также немцам в Израиле и Иране рекомендуют зарегистрироваться в списке готовности к кризису.

Что этому предшествовало

Напомним, 1 апреля в результате ракетного удара по столице Сирии Дамаска было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала.

Иран обвинил Израиль в нападении и пообещал "жесткий" ответ. Израиль в свою очередь предупредил Иран, что в случае атаки со своей территории страна нанесет ответные удары. Тель-Авив отметил, что ЦАХАЛ находится в повышенной готовности.

Вчера издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что Иран может атаковать Израиль в ближайшие 24-48 часов, но план нападения еще не готов.

По данным CNN, в США фиксируются перемещение оружия на территории Ирана.