Сырский: Ситуация на востоке обострилась, россияне идут в штурмы с техникой

Ситуация на восточном фронте обострилась в последние дни. Оккупанты активизировали штурмы и используют технику для атак, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.

Главком отметил, что наступательные действия россиян активизировались после проведения в России президентских выборов.

"Враг активно атакует наши позиции на Лиманском, Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники. На Покровском направлении пытается прорвать нашу оборону, используя десятки танков и БМП", - сообщил Сырский.

По его словам, сухая погода способствует использованию бронированной техники на фронте. Погода сделала танкодоступной большую часть открытых участков.

"Несмотря на значительные потери, противник наращивает усилия путем применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха", - подчеркнул главнокомандующий.

Сырский отправился в зону боевых действий, заслушал выводы о характере действий противника. Были приняты решения, направленные на усиление наиболее проблемных участков обороны средствами РЭБ и ПВО. Также пополнены запасы дронов всех типов, противотанковых ракет, перемещены дополнительные резервы сил и средств.

Главные задачи ВСУ

Как отметил Сырский, снова встал вопрос достижения технического превосходства над противником в высокотехнологичных видах оружия.

"Второй серьезной проблемой является повышение качества подготовки военнослужащих, прежде всего пехотных подразделений для того, чтобы они могли максимально использовать все возможности боевой техники и западного вооружения", - считает главком.

Решение этих проблем было возложено на командование Сухопутных войск.

Под время своей поездки Сырский также вручил награды воинам.

Ситуация на фронте

Напомним, российские оккупанты зимой усилили штурмы на фронте. В частности, россиянам удалось захватить Авдеевку и некоторые соседние села. Но Силы обороны удерживают позиции возле Авдеевки, не дают врагу продвигаться дальше.

Кроме того, украинские военные также сообщали, что оккупанты хотят захватить Часов Яр в Донецкой области. Также тяжелые бои продолжаются в районе Купянска Харьковской области.