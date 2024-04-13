Минобороны опровергло захват россиянами Богдановки: там продолжаются бои

Минобороны опровергло информацию о захвате россиянами села Богдановка в Бахмутском районе Донецкой области – там продолжаются бои, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Министерство обороны.

"Продолжаются интенсивные бои за Богдановку на Бахмутском направлении.

Ночью штурмовые группы врага пробились на северную окраину города. Богдановка сейчас под контролем Сил обороны. Идет бой, враг не прекращает штурмов".

Предыстория:

Ранее аналитики Deepstate заявляли, что российские войска оккупировали Богдановку.