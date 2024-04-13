ОВА: В Николаевской области 13 апреля объявлен Днем траура

В области объявили День траура по погибшим в результате российской ракетной атаки по областному центру, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Сегодня в Николаевской области объявлен День траура по погибшим в результате российской ракетной атаки по городу Николаеву, которая произошла 11 апреля. российская федерация убила пять человек. Это самое большое количество жертв с ноября 2022 года. Помним…" — написал глава Николаевской ОВА.

Напомним, враг нанес удары баллистике среди дня по Николаеву.