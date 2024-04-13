Британскся разведка: Путин пытается подкупить российских военных, чтобы продолжить войну

Кремль пытается подкупить российских военных, чтобы продолжить войну против Украины, а также поощрить россиян вступать в армию. Но это может повлечь за собой последствия для экономики РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter (X).

Отмечается, что 6 апреля российский диктатор Владимир Путин принял два закона о поддержке воюющих против Украины военнослужащих и их семей.

Первый закон освободил оккупантов от уплаты процентов по потребительским кредитам и кредитным каникулам. Это следует из закона от октября 2022 года, освободившего мобилизованных и других участников российского вторжения от начисления пени за просрочку платежей за жилье, коммунальные услуги, кредиты и задолженность по кредитным картам.

Второй закон, подписанный Путиным, изменил российский трудовой кодекс и запрещает работодателям увольнять вдов российских военнослужащих в течение одного года со дня смерти мужа.

"Кремль, вероятно, ввел эти законы в надежде успокоить российских военнослужащих, финансово поощрить больше новобранцев присоединиться к войне в обмен на государственные выплаты и ограничить критику со стороны жен погибших военнослужащих", - говорится в сводке.

Британская разведка отмечает, что любые платежные каникулы могут повлечь за собой долгосрочные последствия для российской экономической ситуации и перспектив.

Потери российских войск

Минобороны РФ скрывает потери оккупационных войск в Украине. По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла уже более 452 тысяч солдат с начала полномасштабного вторжения в Украину. Только за последние сутки наши воины ликвидировали более 1000 россиян.

Британская разведка сообщала, что Россия набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат. Это позволяет ей продолжать вести захватническую войну против Украины.

При этом российские оппозиционные СМИ заявили, что с началом наступления РФ на фронте потери оккупационных войск значительно выросли.