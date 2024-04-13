В ОП назвали две проблемы, которые создают стимул для России продолжать давление

Сейчас существуют две главные проблемы, которые придают России стимул в войне против Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Сейчас есть две ключевые проблемы. И то, и другое явно стимулирует Россию... продолжать давление", - написал он.

Первой проблемой Подоляк называет искусственный дефицит вооружения, который испытывает Украина, создаваемый, прежде всего, разрывом между словами союзников и их логистическим нежеланием решать проблему.

"На это есть несколько причин. Точно так же существует существенный разрыв между эффектными словами о санкциях и растущей сегментарной торговлей с РФ, позволяющей ей иметь стабильный военный ресурс", - пояснил он.

Второй проблемой, по мнению Подоляка, являются постоянные подробные рассказы о том, что Россия давит в том или ином направлении, что она проводит крупномасштабные концентрации и усиливает нападения и что у ее есть локальные преимущества, причем делается это "с максимально депрессивным и обреченным подтекстом, с максимальным деморализующим эффектом".