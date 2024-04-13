В Керчи работало российское ПВО, оккупанты закрывали керченский мост, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

По словам местных жителей, в субботу, 13 апреля, в Керчи в районе Керченского (Крымского моста) сработала российская противовоздушная оборона. Также писали, что был пролет самолета.

На фоне этого оккупанты в соцсетях сообщили, что движение по мосту перекрыли. Причин такого решения не сообщали. Но движение уже вроде бы возобновили.

В целом в Крыму все чаще слышатся взрывы. Украинские разведчики уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

В начале января 2024 г. вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск. Также воздушные силы ВСУ ударили по аэродрому Саки, где находился еще один пункт управления врага. Кроме того, недавно Силы обороны поразили корабли РФ, центр связи и несколько объектов в Севастополе.