За неделю Нацбанк уменьшил продажу валюты на межбанке до 378 млн долларов

За неделю с 8 по 12 апреля Национальный банк Украины уменьшил продажу валюты на межбанке до 378,3 млн долл., при этом купив почти 1,25 млн долл, сообщает Экономическая правда.

Об этом известно из статистики НБУ.

Согласно данным, с 8 по 12 апреля Нацбанк продал 378,3 млн долл, что на 105,3 млн долл меньше, чем на прошлой неделе. При этом, было куплено 1,25 млн долл, что на 28,35 млн долл меньше, чем неделей ранее.

Всего с начала года Нацбанк продал 6,77 млрд долл, тогда как купил 104.6 млн долл.

Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5%.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.