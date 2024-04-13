Клименко: У граждан на руках может быть до 5 млн единиц оружия

На руках у граждан Украины пока может быть от 1 до 5 миллионов единиц оружия, не считая трофейного, сообщает Деловая столица.

Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины заявил Министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках у наших граждан. От миллиона до 5. Но миллион – это тоже много. А сколько гранат на руках у наших граждан? Тоже много. И мы должны сделать все, чтобы это оружие, эти боеприпасы, попали на склады, чтобы не подвергать опасности граждан" , — отметил он.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день почти все оружие, которое было выдано гражданам, является учтенным. Отдельно Клименко отметил, что на руках у граждан незаконно находится определенное количество единиц трофейного оружия.

"Но мы сознательно понимаем, что она должна быть на руках у граждан, потому что идет война. Две недели назад в первом чтении народные депутаты приняли закон, которым определяется, что мы будем делать с трофейным оружием. После того, как во втором чтении этот закон будет проголосован, каждый гражданин, имеющий это оружие, должен принести его в полицию и зарегистрировать" , — проинформировал министр.

Глава МВД заявил, что после этого оружие с боеприпасами граждане смогут хранить у себя до окончания режима военного положения.

"После 90 дней после окончания режима военного положения каждый гражданин должен принести это оружие в органы полиции и либо его сдать, либо выхолостить, либо переработать в разрешенный вид оружия и т.д." , — сказал он.

Клименко отметил, что речь идет о культуре использования оружия, которое есть на руках у украинских граждан.