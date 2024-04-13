Клименко: У граждан на руках может быть до 5 млн единиц оружия
На руках у граждан Украины пока может быть от 1 до 5 миллионов единиц оружия, не считая трофейного, сообщает Деловая столица.
Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины заявил Министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках у наших граждан. От миллиона до 5. Но миллион – это тоже много. А сколько гранат на руках у наших граждан? Тоже много. И мы должны сделать все, чтобы это оружие, эти боеприпасы, попали на склады, чтобы не подвергать опасности граждан", — отметил он.
По его словам, по состоянию на сегодняшний день почти все оружие, которое было выдано гражданам, является учтенным. Отдельно Клименко отметил, что на руках у граждан незаконно находится определенное количество единиц трофейного оружия.
"Но мы сознательно понимаем, что она должна быть на руках у граждан, потому что идет война. Две недели назад в первом чтении народные депутаты приняли закон, которым определяется, что мы будем делать с трофейным оружием. После того, как во втором чтении этот закон будет проголосован, каждый гражданин, имеющий это оружие, должен принести его в полицию и зарегистрировать", — проинформировал министр.
Глава МВД заявил, что после этого оружие с боеприпасами граждане смогут хранить у себя до окончания режима военного положения.
"После 90 дней после окончания режима военного положения каждый гражданин должен принести это оружие в органы полиции и либо его сдать, либо выхолостить, либо переработать в разрешенный вид оружия и т.д.", — сказал он.
Клименко отметил, что речь идет о культуре использования оружия, которое есть на руках у украинских граждан.
"Как только мы эту культуру сможем воспитать у людей, тогда мы сможем говорить о том, что мы можем сделать следующий шаг по владению оружием. В то же время не нужно забывать о большом количестве ментальных расстройств у этих людей, которые придут с фронта и мы будем отвечать, МВД в первую очередь за эту работу", — добавил министр.