СБУ разоблачила 11 агентурных сетей с начала текущего года

Служба безопасности Украины работает на опережение, чтобы противодействовать разведывательно-подрывной деятельности врага, и уже разоблачила 11 агентурных сетей с начала текущего года, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк во время выступления на Конгрессе местных и региональных советов при Президенте Украины.

"Сегодня СБУ удается работать на опережение. В первую очередь – пользуясь системностью и новыми контрразведывательными подходами. Потому что мы задерживаем не единоличного предателя, а, как правило, раскручиваем всю цепочку. Всего в 2023 году СБУ разоблачила 47 агентурных сетей, все негодяи задержали, а с начала этого года – разоблачено еще 11" , – говорит Василий Малюк.

Так, спецслужба противодействует проникновению врага на объекты критической инфраструктуры, в том числе и через киберпространство. Также блокирует попытки разведать маршруты движения международной помощи, локации предприятий ОПК и т.д.

"Недавно СБУ задержала агента ФСБ в Днепре, который снимал фото и видео местной ТЭС и готовил вражеские ракетные удары, следившего за объектами ОПК бывшего милиционера в Запорожье, а также нескольких сотрудников Укрзализныци, которые предоставляли информацию врагу по логистике перемещения" , — приводит пример Малюк.

По словам Председателя СБУ, у его службы четкая задача Президента Владимира Зеленского: предотвращать любые вызовы. И они выполняют его, чтобы защитить жизнь граждан и государственную безопасность.