СМИ: Иран захватил израильский танкер в Ормузском проливе

Иран захватил судно MSC ARIES в Ормузском проливе. Танкер принадлежит компании израильского предпринимателя, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Times of Israel и Associated Press .

На видео, которое обнародовало Associated Press, показано, как флот Корпуса стражей исламской революции захватил контейнеровоз MSC ARIES. На кадрах можно увидеть, что боевики совершают рейд на корабль с помощью вертолета.

Video purportedly из IRGC boarding of Israeli-linked MSC ARIES container ship в Strait of Hormuz. pic.twitter.com/UXOS2EuxKU — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 13, 2024

Как пишут СМИ, судно MSC ARIES ходит под флагом Португалии. Танкер связывают с лондонской компанией Zodiac Maritime. Фирма является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эйяля Офера.

Власти Израиля, Португалии и Zodiac Group пока не давали комментариев по поводу ситуации.

Последнее израильское судно зафиксировали возле Дубая, оно направлялось в Ормузский пролив. Экипаж контейнеровоза выключил данные отслеживания, что было привычным для израильских кораблей, следовавших по региону.

Стоит отметить, что Ормузский пролив - это стратегически важный пролив, соединяющий Оманский залив с Персидским заливом. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - Объединенным Арабским Эмиратам и Мусандам, эксклаву Омана.

Обострение между Ираном и Израилем

Напомним, 1 апреля в результате ракетного удара по столице Сирии было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала.

Иран обвинил Израиль в нападении и пообещал "жесткий" ответ. Израиль в свою очередь предупредил Иран, что в случае атаки со своей территории страна нанесет ответные удары.

Западные СМИ заявляют, что Иран готовится к атаке, это может произойти в ближайшие дни. По данным CNN, в США фиксируются перемещение оружия на территории Ирана.