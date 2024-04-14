В Израиле рассказали о последствиях массированной атаки Ирана

В ЦАХАЛ заявили, что лишь "небольшое количество" иранских ракет класса "земля-воздух" упало на территории Израиля рано утром в воскресенье, 14 апреля. Об этом рассказал спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Со ссылкой на ABC, сообщает Корреспондент.

Хагари рассказал, что ВВС Израиля перехватили более 10 крылатых ракет за пределами территории страны. В общей сложности, по его словам, из Ирана было запущено более 200 ракет и БПЛА.

Отмечается, что одна ракета попала в базу ЦАГАЛ на юге страны, ранена девочка.

Хагари отметил, что та самая ракета, которая ранила ребенка, нанесла незначительные повреждения инфраструктуре.

Между тем медики из Красного щита Давида сообщили, что оказали помощь, по меньшей мере, 31 человеку. Известно о двух пострадавших детях, получивших тяжелые ранения на юге страны.

В центральном регионе Израиля Шарон произошел пожар в медицинском заведении. Три человека с различными состояниями тяжести госпитализировали: 40-летнюю женщину в тяжелом состоянии с ожогами и вдыханием дыма и двух 80-летних женщин в состоянии средней и легкой тяжести соответственно.

Ранее израильские СМИ сообщали, что в результате ночной атаки Ирана на Израиль были сбиты 99% беспилотников.

Также по данным СМИ, более сотни БПЛА были уничтожены американскими и британскими военными за пределами Израиля.