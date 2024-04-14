Армии РФ приказали захватить Часов Яр к 9 мая – Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Времен Яр до 9 мая. Ссылаясь на информацию главнокомандующего ВСУ, сообщает Укринформ.

"Работал на другом, очень важном и опасном направлении. Враг также сосредотачивает усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец - Донбасс, овладении населенным пунктом Часов Яр, создании условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации" , - подчеркнул Сирийский.

Он подчеркнул, что реализации планов россиян мешает героическая оборона бригад, которые "буквально вгрызлись в землю, сдерживая ежедневные атаки врага".

"Используя численное преимущество и разнообразные мотивационные факторы, в том числе расстрелы, отдельные группы пехоты противника вышли в микрорайон "Новый", но были уничтожены ударами FPV-камикадзе и огнем артиллерии" , - сообщил генерал.

Вместе с тем, заявил Сырский, угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая.