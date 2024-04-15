Джонсон подтвердил, что Конгресс США планирует проголосовать за помощь Израилю

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон подтвердил планы рассмотреть на этой неделе вопрос финансирования помощи Израилю. Рассмотреть этот вопрос решили после атаки Ирана на Израиль, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"Республиканцы в Палате представителей и Республиканская партия понимают необходимость поддерживать Израиль. На этой неделе мы попробуем еще раз, и детали этого пакета сейчас собираются. Мы рассматриваем варианты и все эти дополнительные вопросы" , - сказал спикер Джонсон.

Как известно, в Палате представителей США ожидает рассмотрения объединенный законопроект о финансировании помощи Израилю, Украине и другим партнерам США. Однако спикер Джонсон долгое время отказывается ставить его на голосование. Пока не ясно, какой именно документ по Израилю планирует рассматривать Палата представителей.

Атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля сотнями ударных беспилотников и ракет. Почти все воздушные цели были сбиты. Помогали Израилю в перехвате иранских дронов и ракет силы США и Британии. Больше об атаке Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.

После этого в американских СМИ появилась информация о планах Палаты представителей США рассмотреть законопроект о поддержке Израиля. Не исключалось, что это может быть тот же законопроект, в котором также предусматривается 60 млрд долларов на военную помощь Украине.