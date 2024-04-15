Удар Ирана по Израилю: американские военные сбили более 80 беспилотников

Военнослужащие США при поддержке эсминцев на Ближнем Востоке сбили более 80 дронов-камикадзе и по меньшей мере 6 баллистических ракет, запущенных из Ирана и Йемена во время массового воздушного удара по территории Израиля.﻿ Об этом заявили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM), пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

В отчете командования указывается, что в это количество входит поражение на земле баллистической ракеты и ракетоносителя, а также 7 дронов до их запуска. Они были расположены в районе, контролируемом поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене.

"13 апреля и утром 14 апреля Силы Центрального командования США (CENTCOM) при поддержке эсминцев Европейского командования США успешно поразили и уничтожили более 80 односторонних ударных беспилотных летательных аппаратов и по меньшей мере шесть баллистических ракет, предназначенные для удара по Израилю из Ирана и Йемена" , - говорится в публикации.

В заявлении отмечается, что "беспрецедентное, злостное и безрассудное" поведение Ирана ставит под угрозу "региональную стабильность и безопасность американских и коалиционных сил".

Также отмечается, что Центральное командование Вооруженных сил США продолжает поддерживать защиту Израиля от таких опасных действий Ирана.

"Мы будем продолжать работу со всеми нашими региональными партнерами для повышения региональной безопасности" , - добавили в американском командовании.

Атака Ирана на Израиль

Напомним, минувшей ночью Иран массированно атаковал Израиль, применив сотни ударных беспилотников и ракет. В Израиле заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным. Также западные СМИ писали, что системы ПВО США на Ближнем Востоке перехватили несколько иранских дронов.

Сообщалось, что "десятки ракет" были запущены и из Ливана на север Израиля, в ответ ЦАХАЛ нанес удар по ряду военных структур в Ливане. Также удары производились из Ирака и Йемена. В общей сложности Иран выпустил по Израилю более 300 дронов и ракет.