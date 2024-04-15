Курс валют НБУ на 15 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 15 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 14 апреля, достиг уровня 39.3990 за 1 доллар.

Евро подешевел на 5 коп до 41.9678 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 2 коп до 49.1345 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 27 коп до 43.1770 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 1 коп до 9.8527 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.399 000 EUR Евро 41.967 800 GBP Фунт стерлингов 49.134 500 CHF Швейцарский франк 43.177 000 PLN Польский злотый 9.852 700

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.