Курс валют НБУ на 15 апреля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 15 апреля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 14 апреля, достиг уровня 39.3990 за 1 доллар.
Евро подешевел на 5 коп до 41.9678 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 2 коп до 49.1345 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка повысился на 27 коп до 43.1770 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 1 коп до 9.8527 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.399000
|EUR
|Евро
|41.967800
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.134500
|CHF
|Швейцарский франк
|43.177000
|PLN
|Польский злотый
|9.852700
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.