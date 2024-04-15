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Курс валют НБУ на 15 апреля

Курс валют НБУ на 15 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 15 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 14 апреля, достиг уровня 39.3990 за 1 доллар.

Евро подешевел на 5 коп до 41.9678 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 2 коп до 49.1345 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 27 коп до 43.1770 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 1 коп до 9.8527 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.399000 +0.2314
EUR Евро 41.967800 --0.0512
GBP Фунт стерлингов 49.134500 +0.0222
CHF Швейцарский франк 43.177000 +0.2677
PLN Польский злотый 9.852700 --0.0147

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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