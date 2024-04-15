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Россия за сутки потеряла около 800 военных и 41 артсистему – Генштаб

Россия за сутки потеряла около 800 военных и 41 артсистему – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла около 770 военных, 41 артиллерийскую систему, 31 беспилотник, 31 бронемашину и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 454 420 (+770) человек,
  • танков − 7 180 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 13 796 (+31) ед,
  • артиллерийских систем − 11 593 (+41) ед,
  • РСЗО − 1 046 (+0) ед,
  • средств ПВО − 758 (+0) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9266 (+31) ед,
  • крылатых ракет − 2 092 (+3) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 15 510 (+51) ед,
  • специальной техники – 1 908 (+3) ед.

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