Россия за сутки потеряла около 800 военных и 41 артсистему – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла около 770 военных, 41 артиллерийскую систему, 31 беспилотник, 31 бронемашину и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 454 420 (+770) человек,
- танков − 7 180 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 13 796 (+31) ед,
- артиллерийских систем − 11 593 (+41) ед,
- РСЗО − 1 046 (+0) ед,
- средств ПВО − 758 (+0) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9266 (+31) ед,
- крылатых ракет − 2 092 (+3) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 15 510 (+51) ед,
- специальной техники – 1 908 (+3) ед.