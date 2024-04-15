Россия за сутки потеряла около 800 военных и 41 артсистему – Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла около 770 военных, 41 артиллерийскую систему, 31 беспилотник, 31 бронемашину и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.04.24 ориентировочно составили: