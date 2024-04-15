Кулеба отреагировал на недовольство США ударами по российским НПЗ

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба не беспокоит причинно-следственную связь между ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам и ситуацией на мировых энергетических рынках﻿. Об этом он заявил в эфире национального марафона, сообщает Деловая столица.

"Послушал господина Остина — очень большой друг Украины, много для нас сделал, но вот в этом вопросе, честно, я не вижу причинно-следственной связи. Когда в России взрывается нефтеперерабатывающий завод, то мы видим появление проблем на российском энергетическом рынке. Но что-то я не вижу проблем на мировом.

У нас из-за отсутствия батарей Patriot растет перечень погибших мирных граждан. Это никого не волнует?" , — отметил Кулеба.

Дипломат напомнил, что полномасштабную войну, в том числе ракетно-дронные массированные обстрелы, развязала РФ, а Украина вынуждена защищаться от ее атак.