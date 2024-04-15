Кулеба отреагировал на недовольство США ударами по российским НПЗ
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба не беспокоит причинно-следственную связь между ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам и ситуацией на мировых энергетических рынках. Об этом он заявил в эфире национального марафона, сообщает Деловая столица.
"Послушал господина Остина — очень большой друг Украины, много для нас сделал, но вот в этом вопросе, честно, я не вижу причинно-следственной связи. Когда в России взрывается нефтеперерабатывающий завод, то мы видим появление проблем на российском энергетическом рынке. Но что-то я не вижу проблем на мировом.
У нас из-за отсутствия батарей Patriot растет перечень погибших мирных граждан. Это никого не волнует?", — отметил Кулеба.
Дипломат напомнил, что полномасштабную войну, в том числе ракетно-дронные массированные обстрелы, развязала РФ, а Украина вынуждена защищаться от ее атак.
"Надо мыслить своими интересами. Если партнеры дают батареи Patriot завтра, но просят не делать определенных вещей, тогда есть предмет для разговора. А если мы не имеем этих батарей, не имеем пакета помощи и при этом нас просят что-то не делать, тогда нет предмета. Тогда о чем говорить? Тогда каждый выживает как может", — сказал Кулеба.