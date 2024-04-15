Израильский шекель растет на фоне попыток предотвратить войну с Ираном

Израильская валюта укрепилась, поскольку трейдеры оценивали усилия мировых лидеров, чтобы предотвратить более широкую войну на Ближнем Востоке после прямого нападения Ирана.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

В понедельник, 15 апреля, курс шекеля вырос на 0,7% до 3,7275 за доллар, прежде чем сократить прибыль до роста на 0,3%.

"Глобальные рынки продемонстрировали приглушенную реакцию на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, поскольку трейдеры ожидали дальнейшего развития событий после беспрецедентного нападения Ирана на Израиль в прошлые выходные" , – говорится в материале.

Иран заявил, что "вопрос можно считать решенным", а президент США Джо Байден, как сообщается, сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не поддержат израильскую контратаку.

"Атака Ирана вряд ли приведет к дальнейшей эскалации, даже если среднесрочные риски выросли" , – написали аналитики Citigroup Inc.

Напомним, цены на нефть упали, поскольку участники рынка снизили премии за риски после нападения Ирана на Израиль, которое, по словам израильского правительства, нанесло ограниченный ущерб.